Власти Украины ухудшили прогноз роста ВВП

Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста ВВП страны в 2023 году с 3,2% до 1%

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Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста ВВП страны в 2023 году с 3,2% до 1%, заявил замминистра экономики Алексей Соболев, передает «Страна.ua». Прогноз пересмотрен исходя из того, что военные действия могут продлиться весь год, пояснил он.

Вместе с тем Соболев заявил, что пик инфляции в стране пройден — в министерстве ожидают, что по итогам года она составит 24 против 26,6% в 2022 году.

В ноябре 2022 года другой заместитель министра Тарас Качка говорил, что без финансовой поддержки со стороны западных стран и Международного валютного фонда финансовая система страны «потерпела бы крах». Министр Юлия Свириденко говорила, что в 2023 году Украине потребуется помощь в размере $38 млрд.