Economist сообщил о падении уровня поддержки помощи Украине в ЕС и США

Журнал провел опрос, согласно которому в США предоставление помощи Украине стали меньше поддерживать и республиканцы, и демократы. В ЕС все меньше выступают за усиление санкций против России

Фото: Jean Marc Quinet / Keystone Press Agency / Global Look Press

В США и странах Европы снижается уровень поддержки предоставления Украине военной помощи и усиления санкций против России, пишет журнал The Economist со ссылкой на данные опроса, проведенного совместно с британской компанией по анализу данных YouGov.

Из исследования следует, что в США финансирование помощи Украине стали меньше поддерживать как республиканцы, так и демократы, хотя действующий президент США Джо Байден, который активно помогает Киеву, является членом этой партии. По данным опроса, поддержку Киева в апреле 2022-го одобряли 67% республиканцев, теперь — только 39%. У демократов — снижение с 82% до 75%. Больше всего опрошенные выступают за отправку гуманитарной помощи, менее всего — за отправку своих войск в зону конфликта.

В европейских странах — те же тенденции, указывает журнал. Кроме того, там падает поддержка практики усиления антироссийских санкций: в Великобритании в феврале 2022-го она была на уровне около 45%, сейчас — 35%; в Германии упала с около 40% до менее 30%; во Франции — с чуть более чем 25% до 20%.

При этом официальные лица в США и ЕС, как правило, заявляют о планах продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

По данным Кильского института мировой экономики (Германия), который отслеживает, сколько Запад тратит на поддержку Украины, больше всего средств на эту цель выделили США. На военную помощь с января прошлого года по январь нынешнего пошло более €44 млрд, на финансовую — свыше €25 млрд, на гуманитарную — только около €4 млрд. Институты ЕС потратили в общей сложности более €35 млрд, больше всего — финансовая помощь (€30 млрд).

Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Как считают в Кремле, это продляет страдания украинцев, но не мешает достижению целей спецоперации.