Nikkei узнала о планах Японии создать новую противоракету

Type-03 (Фото: AFLO / Global Look Press)

Япония планирует разработать новую противоракету для комплекса Type-03, способную перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты, сообщает Nikkei Asia.

Ожидается, что оснащенные этой ракетой установки дополнят существующую двухуровневую систему ПРО Японии третьим эшелоном, отмечает издание. Разработку планируют завершить к 2027 финансовому году. Снаряды могут быть готовы к размещению уже в 2030 году.

Подрядчиком проекта, как ожидается, станет Mitsubishi Electric. Компания, по данным газеты, уже в 2023 финансовом году (начинается в Японии в апреле) проведет первые испытания по модернизации противоракеты комплекса Type-03. К 2027 году для нее планируют разработать обновленное программное обеспечение, а к 2030 году — полноценное оборудование, в том числе систему навигации и пусковые механизмы.

Ракета предназначена для защиты атомных электростанций и другой инфраструктуры, а также отдаленных островов, пишет Nikkei. Новые снаряды могут разместить на 14 объектах инфраструктуры, в том числе базе на островах Нансэй к юго-западу от основных островов Японии. Также рассматривается возможность размещения этих ракет на базе острова Ёнагуни в 110 км от Тайваня и острове Исигаки неподалеку от него.

Сейчас Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Первый из них обеспечивают комплексы Aegis, установленные на кораблях. На этом уровне комплексы поражают баллистические ракеты на большой высоте при помощи ракет-перехватчиков SM-3. Если попасть по снарядам не удалось, военные задействуют второй уровень ПРО. Его обеспечивают комплексы Patriot PAC-3 и Type-03, которые перехватывают ракету при снижении на заключительном этапе полета, пишет газета.

Однако Япония полагает, что гиперзвуковые планирующие блоки российской и китайской разработки могут лететь по изменяемой траектории на небольшой высоте. По этой причине поразить их не сможет ни первый, ни второй уровень обороны, полагают в Токио. Ракеты будут лететь слишком низко и, наоборот, слишком высоко, чтобы их могла перехватить каждая из систем. Новые ракеты, по оценке японских военных, смогут перехватывать гиперзвуковые снаряды на промежуточном этапе, отмечает Nikkei.