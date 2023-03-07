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Экс-военком объяснил бронь от мобилизации сотрудников МУП «Волга»

Экс-военком Заволжска объяснил бронь от мобилизации сотрудников МУП «Волга»

Сотрудники МУП «Волга» имеют право на бронь от мобилизации, поскольку предприятие является ключевым предприятием жизнеобеспечения Заволжска Ивановской области. Об этом РБК сообщил депутат Заволжского городского поселения Ивановской области Дмитрий Дворецкий.

Как объяснил Дворецкий, МУП «Волга» входит в список организаций Заволжского муниципального района, которые имеют право бронировать граждан от частичной мобилизации. Сам Дворецкий с августа 2009 года по август 2021-го занимал должность военного комиссара города. 

«Данный список утвержден Межведомственной комиссией Ивановской области. Бронирование работников данного предприятия в количестве 27 человек произведено в соответствии с требованием законодательства», — сказал он.

Ранее бывший мэр Заволжска Вячеслав Касаткин обвинил Дворецкого в том, что тот оформил бронь от мобилизации сотрудникам предприятия, в котором сам же работал. Как уточняет издание «1000 слов», среди работников предприятия брат действующего военкома Ишин, заместитель Дворецкого Михайлов, дети сотрудников военкомата Заволжского района Щербинин и Виноградов. Касаткин утверждает, что право на бронь у МУП «Волга» отсутствует.

«27 февраля я подал заявление в ФСБ. Несколькими днями ранее меня при участии Дворецкого отстранили от должности мэра, причиной стало моё несогласие с ликвидацией администрации города. По моему запросу в ФСБ по Дворецкому официального ответа пока не поступало», — сообщил Касаткин.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ.

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