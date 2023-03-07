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Обама усомнилась в словах Трампа, вспомнив последний полет из Белого дома

Мишель Обама усомнилась в словах Дональда Трампа, вспомнив последний полет из Белого дома

На инаугурации бывшего президента США Дональда Трампа было не так много людей, как он сам говорит. Об этом в эфире своего подкаста заявила экс-первая леди США Мишель Обама.

Монолог Обамы был посвящен последним дням в Белом доме. Она рассказала, как прощалась с сотрудниками президентской резиденции и какие эмоции испытывали она и ее семья. «Было много слез», — сказала Обама.

Говоря об инаугурации Трампа, Обама сказала, что преемник Барака Обамы олицетворял собой все, «чему мы себя противопоставляли». «Там не было разнообразия, не было цветастости. Не было рефлексии о широком понимании того, чем является Америка», — рассказала Обама.

«И там было не так уж и много людей. Мы видели это, кстати говоря», — сказала она, описывая последний полет на президентском вертолете, когда Обама с мужем покидали Белый дом.

Инаугурация Трампа прошла 20 января 2017 года. В тот же день прошли многочисленные акции протеста тех, кто выступал против его президентства. Акции прошли в нескольких городах США, а также в Берлине, Лондоне, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио.

Сам Трамп неоднократно говорил, что его инаугурация стала самой массовой в истории. В частности он говорил, что по телевизору церемонию посмотрели на 11 млн человек больше, чем церемонию Барака Обамы в 2013 году.

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Мишель Обама Дональд Трамп США инаугурация
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