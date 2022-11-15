Мишель Обама не стала публично поддерживать переизбрание Байдена

Жена экс-президента США объяснила, что не хочет говорит о выдвижении Байдена, так как знает, «каково это быть по другую сторону этого», и считает это личным решением президента и его семьи

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Жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама не стала публично комментировать, должен ли действующий президент Джо Байден баллотироваться на второй срок. Об этом она заявила в пресс-туре по случаю выхода ее книги «The Light We Carry» («Свет, который мы несем»), передает The Hill.

«Причина, по которой я не говорю об этом [переизбрании Байдена], заключается в том, что я знаю, каково это быть по другую сторону этого, и я думаю, что это личное решение, которое должны принять он и его семья», — сказала Обама.

Она отметила, что не хочет быть одной из миллионов людей, которые думают, какое решение должен принять Байден и его жена Джилл. «Вероятно, если бы я не прошла через это, я бы чувствовала себя более бесцеремонно, высказывая свое мнение об этом, но я знаю, что это личный вызов», — добавила бывшая первая леди.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года. Байден неоднократно заявлял о планах баллотироваться на второй президентский срок. Так, во время пресс-конференции после выборов в конгресс США он сообщил, что официально объявит о своем решении по поводу участия в выборах в начале следующего года. Глава государства отметил, что окончательное решение будет зависеть от состояния его здоровья и обсуждений с семьей.

Согласно данных экзитполов Edison Research на промежуточных выборах в конгресс, семь из десяти опрошенных американцев негативно отнеслись к возможному второму сроку Байдена. CNN передавал, что рейтинг одобрения президента среди избирателей на этих выборах равен 45%, что почти совпадает с рейтингом одобрения предыдущего президента Дональда Трампа на промежуточных выборах 2018 года. В июне The New York Times писала, что некоторые демократы не уверены, что действующий глава государства сможет добиться победы, в том числе из-за рейтинга одобрения.