Мишель Обама не стала публично поддерживать переизбрание Байдена
Жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама не стала публично комментировать, должен ли действующий президент Джо Байден баллотироваться на второй срок. Об этом она заявила в пресс-туре по случаю выхода ее книги «The Light We Carry» («Свет, который мы несем»), передает The Hill.
«Причина, по которой я не говорю об этом [переизбрании Байдена], заключается в том, что я знаю, каково это быть по другую сторону этого, и я думаю, что это личное решение, которое должны принять он и его семья», — сказала Обама.
Она отметила, что не хочет быть одной из миллионов людей, которые думают, какое решение должен принять Байден и его жена Джилл. «Вероятно, если бы я не прошла через это, я бы чувствовала себя более бесцеремонно, высказывая свое мнение об этом, но я знаю, что это личный вызов», — добавила бывшая первая леди.
Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года. Байден неоднократно заявлял о планах баллотироваться на второй президентский срок. Так, во время пресс-конференции после выборов в конгресс США он сообщил, что официально объявит о своем решении по поводу участия в выборах в начале следующего года. Глава государства отметил, что окончательное решение будет зависеть от состояния его здоровья и обсуждений с семьей.
Согласно данных экзитполов Edison Research на промежуточных выборах в конгресс, семь из десяти опрошенных американцев негативно отнеслись к возможному второму сроку Байдена. CNN передавал, что рейтинг одобрения президента среди избирателей на этих выборах равен 45%, что почти совпадает с рейтингом одобрения предыдущего президента Дональда Трампа на промежуточных выборах 2018 года. В июне The New York Times писала, что некоторые демократы не уверены, что действующий глава государства сможет добиться победы, в том числе из-за рейтинга одобрения.