Мэр Набережных Челнов сказал «не спасибо», тем кто не платит налоги
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев выступил с критикой предпринимателей, которые имеют налоговую задолженность. Его слова приводит агентство «РИА Новости» и издание chelny-biz.ru.
«Всем тем, кто аккуратно и вовремя уплачивает налоги, большое спасибо. Тем, кто не уплачивает налоги — не спасибо», — сказал Магдеев.
Мэр также раскритиковал гендиректора компании «Булгарпиво» Руслана Якушева за долги по акцизам. «Сколько помню, по «Булгарпиву» — сумма 120 млн руб. Девятый год я это слышу», — сказал он.
По словам Магдеева, он встретил директора компании в самолете, когда возвращался с фронта и передал ему «привет от налоговой инспекции».
В ходе совещания начальник ИФНС города Диана Сагетдинова рассказала, что по итогам прошлого года задолженность в консолидированный бюджет Татарстана выросла на 331 млн рублей (или на 36%).
«При этом, в бюджет города задолженность снизилась на 4% или на 9 млн руб. Рост задолженности произошел за счет неуплаты в установленный срок акциза на пиво в сумме 122 млн руб., а также доначисленных сумм в результате выездных налоговых проверок по налогу на прибыль», — отметила она.
В конце февраля Счетная палата сравнила финансовые результаты компаний, которые подвергались выездным налоговым проверкам в последние годы, и аналогичных организаций, в отношении которых контрольных мероприятий не проводилось. Ведомство пришло к выводу, что в среднем выручка проверяемых фирм оказывалась ниже, чем выручка непроверяемых.
Руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета Дмитрий Ряховский называет три причины, по которым налоговые проверки могут повлиять на выручку компания:
- Первая — это вовлеченность сотрудников в сопровождение проверки. «Как только начинаются выездные контрольные мероприятия, предприятие, по сути, перестает работать», — отмечает эксперт.
- Вторая — доначисление налогов. Не всякая организация готова заплатить предъявляемые суммы даже с рассрочкой, если же компания привлекает специалистов и вступает в налоговый спор, то он длится минимум три года, и все это время бизнес работает в режиме неопределенности.
- Третья причина — при проведении проверки ФНС уведомляет контрагентов о том, что они, возможно, имеют дело с недобросовестной компанией.