Мэр Набережных Челнов сказал «не спасибо», тем кто не платит налоги

Наиль Магдеев (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев выступил с критикой предпринимателей, которые имеют налоговую задолженность. Его слова приводит агентство «РИА Новости» и издание chelny-biz.ru.

«Всем тем, кто аккуратно и вовремя уплачивает налоги, большое спасибо. Тем, кто не уплачивает налоги — не спасибо», — сказал Магдеев.

Мэр также раскритиковал гендиректора компании «Булгарпиво» Руслана Якушева за долги по акцизам. «Сколько помню, по «Булгарпиву» — сумма 120 млн руб. Девятый год я это слышу», — сказал он.

По словам Магдеева, он встретил директора компании в самолете, когда возвращался с фронта и передал ему «привет от налоговой инспекции».

В ходе совещания начальник ИФНС города Диана Сагетдинова рассказала, что по итогам прошлого года задолженность в консолидированный бюджет Татарстана выросла на 331 млн рублей (или на 36%).

«При этом, в бюджет города задолженность снизилась на 4% или на 9 млн руб. Рост задолженности произошел за счет неуплаты в установленный срок акциза на пиво в сумме 122 млн руб., а также доначисленных сумм в результате выездных налоговых проверок по налогу на прибыль», — отметила она.

В конце февраля Счетная палата сравнила финансовые результаты компаний, которые подвергались выездным налоговым проверкам в последние годы, и аналогичных организаций, в отношении которых контрольных мероприятий не проводилось. Ведомство пришло к выводу, что в среднем выручка проверяемых фирм оказывалась ниже, чем выручка непроверяемых.

Руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета Дмитрий Ряховский называет три причины, по которым налоговые проверки могут повлиять на выручку компания: