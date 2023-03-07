Ефимов рассказал о трех экспортных займах компаниям Москвы с начала года

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

За первые два месяца 2023 года три столичных предприятия получили займы на развитие экспортной деятельности на общую сумму 500 млн руб. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Средства были предоставлены в рамках продукта «Экспорт» от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, запущенного в 2018 году. Компании могут направить их на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, идущей на экспорт полностью или частично.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что город выделил 100 млн руб. столичному производителю роботизированных комплексов, еще два займа по 200 млн руб. получили косметический завод и изготовитель медоборудования.

«Диверсификация рынков сбыта, в том числе выход на зарубежные рынки, помогает предприятиям города наращивать объемы выпуска продукции и расширять ассортимент», — подчеркнул Овчинский.

Москва предоставила средства для стимулирования внешнеэкономической деятельности трем предприятиям, где работают свыше 700 человек, рассказал вице-мэр Ефимов: «Такая поддержка позволяет увеличить инвестиции предприятий в основной капитал, стимулировать модернизацию производств, совершенствование технологий и создание новых рабочих мест, что способствует росту экономики столицы».

Ранее Ефимов сообщил, что за последние 12 месяцев, с марта 2022 года, предприятиям Москвы одобрено льготных инвестиционных кредитов на сумму свыше 13 млрд руб.