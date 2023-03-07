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«Мамба» выяснила отношение россиянок к знакомствам с иностранцами

Сервис «Мамба»: 90% россиянок предпочли бы свидание с соотечественником, а не иностранцем
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Почти 90% россиянок предпочли бы пойти на свидание со своим соотечественником, а не с иностранцем, свидетельствуют результаты опроса сервиса для знакомств «Мамба».

Те, кто предпочитает отношения с россиянами, видят в них более надежных партнеров. Для таких респонденток важно отсутствие языкового барьера и совпадение целей общения.

Знакомства с иностранцами больше популярны среди респонденток в возрасте до 25 лет: в этой категории каждая четвертая девушка ответила, что хотела бы сходить на свидание с человеком из другой страны. Они поясняют, что такой партнер, вероятно, будет лучше к ним относиться, к тому же это возможность попробовать в отношениях что-то новое.

Более 40% женщин, которые не против свиданий с иностранцами, хотели бы отношений с мужчиной из Италии, Испании или Португалии. Но только 12% из них хотели бы переехать в другую страну.

По словам директора «Мамбы» по маркетингу Ольги Морозовой, россиянки стали гораздо реже искать иностранцев в приложениях для знакомств. Четверть пользовательниц сервиса рассматривают только мужчин, которые находятся в одном городе с ними.

Теги
знакомства интернет-знакомства
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