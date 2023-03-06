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Дочь Кудрина в Санкт-Петербурге создаст арт-пространство из хлебозавода

Дочь Кудрина создаст культурное пространство в здании бывшего Левашовского хлебозавода
Культурно-деловое&nbsp;пространство&nbsp;&laquo;Левашовский хлебозавод&raquo;
Культурно-деловое пространство «Левашовский хлебозавод» (Фото: rbi_news / Telegram)

Школа Masters создаст в реконструированном здании бывшего Левашовского хлебозавода на Барочной улице в Санкт-Петербурге культурно-деловое пространство, сообщает занимающаяся восстановлением объекта девелоперская компания RBI.

Школа Masters — образовательный проект дочери бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина Полины Бондаревой в области искусства, созданный в 2015 году. «С удовольствием готовы представить миру своего нового стратегического партнера по созданию культурно-делового пространства на Левашовском хлебозаводе. Им стала школа Masters — хорошо известная в городе образовательная институция, объединяющая курсы по искусству для детей и взрослых, выставочную деятельность и собственный издательский дом», — пояснили в RBI.

Как сообщил застройщик, школа займет 700 кв. м на первом этаже здания. Условия и сроки договора стороны не раскрыли, но, по оценкам экспертов, стоимость аренды в этой локации может составить 500–700 руб. за 1 кв. м в месяц, пишет «РБК Санкт-Петербург».

«Школа займет оба лекционных зала, а для главного разрабатывает всю выставочно–концертную программу, в рамках которой планируются выставки, работа с ditigal-искусством, современные театральные постановки, фестивали», — обещает Бондарева.

Левашовский хлебозавод был заложен в апреле 1932 года. К осени 1933-го были возведены основные постройки комплекса — шестиэтажное производственное здание-кольцо и котельная, перекрытая куполом.

В блокаду Ленинграда предприятие беспрерывно выпекало хлеб. В 1996 году его перестроили, а к началу 2010-х годов производство было переведено на другие площадки. В 2012 году Левашовский хлебозавод был признан объектом культурного наследия регионального значения как «яркий пример новаторского конструктивизма 1930-х годов».

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В ноябре 2022 года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга выдал RBI разрешение на ввод Левашовского хлебозавода в эксплуатацию после реконструкции. Она обошлась компании примерно в 1 млрд рублей.

Сердцем всего проекта должна стать «блокадная комната» — камерное пространство в 70 кв. м, где посетители смогут испытать эмоциональное погружение в историю блокады Ленинграда, поделились планами в RBI.

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Санкт-Петербург Алексей Кудрин реконструкция дочь

Алексей Кудрин

чиновник, экономист, глава Счетной палаты

12 октября 1960 года
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