Собянин открыл станцию «Очаково» после реконструкции

В Москве после реконструкции открылась станция «Очаково», которая станет частью четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

Станция была закрыта на реконструкцию в июле прошлого года.

«Обновление Калужского направления полностью завершилось. С открытием пригородного вокзала и запуском четвертого диаметра улучшится транспортная доступность для 40 тысяч жителей южной части района Очаково-Матвеевское. Сейчас до ближайшего метро отсюда больше 25 минут пешком», — написал Собянин в телеграм-канале.

По его словам, вместо «устаревшей станции» открылся «современный пригородный вокзал», который оборудован для комфорта в том числе пассажиров с детьми и маломобильных граждан. Мэр столицы отметил, что благодаря добавлению новых остановок автобусов поближе к станции пересадка с одного вида транспорта на другой станет вдвое быстрее.

Московские центральные диаметры — транспортный проект Москвы и Московской области, который объединяет пригородные электрички и столичное метро и по сути образует линии наземного метро. Всего в рамках проекта планируется запустить пять сквозных маршрутов через центр столицы. Диаметры, в отличие от обычных электричек, проходят всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам. На маршрутах созданы пересадки на станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) и железнодорожные станции. Движение по первым двум маршрутам МЦД — Белорусско-Савеловскому (Одинцово — Лобня) и Курско-Рижскому (Нахабино — Подольск) — было запущено 21 ноября 2019 года. Открытие МЦД-3 и МЦД-4 планируется в этом году.

Общая длина четвертого диаметра МЦД (Киевско-Горьковский) составит 86 км. На этой ветке в перспективе будут 39 станций, с 18 из них можно будет пересесть на метро, МЦК и пригородные направления железной дороги. МЦД-4 свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

Для запуска четвертого диаметра строится соединительная ветвь, чтобы связать между собой Киевское и Смоленское направления. Длина соединительной ветви составит около 4,2 км. Она начнется в районе Поклонной горы, пройдет через территорию Москва-Сити и выйдет к Белорусскому вокзалу. На соединительной ветви строят железнодорожную эстакаду длиной 2 км.