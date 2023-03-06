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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Захарова призвала к сдержанности стороны конфликта в Нагорном Карабахе

Захарова призвала к сдержанности стороны конфликта в Нагорном Карабахе после перестрелки
КПП на границе Армении и Азербайджана
КПП на границе Армении и Азербайджана (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Участникам конфликта в Нагорном Карабахе следует проявить сдержанность, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации», — заявила Захарова. Представитель МИДа выразила озабоченность обострением напряженности в зоне конфликта и отметила неоднократные нарушения режима прекращения огня в последнее время.

Она подчеркнула, что вопросы обеспечения безопасности должны решаться мирным путем в контакте между сторонами под эгидой российских миротворцев.

5 марта в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военнослужащими, с обеих сторон были погибшие и раненые. МВД непризнанной республики заявило, что азербайджанская диверсионная группа обстреляла дежурный автомобиль сотрудников визового контроля МВД Нагорного Карабаха в районе Хайпалу. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило, что его подразделения пытались задержать и проверить транспорт, «осуществляющий незаконные военные перевозки», в результате чего началась перестрелка.

В Баку отметили, что инцидент произошел на грунтовой дороге Ханкенди — Халфали — Туршсу, в то время как единственной автомобильной дорогой, которая может быть использована между Карабахом и Арменией, является Лачинский коридор. Военные перевозки по другим дорогам в Минобороны Азербайджана назвали «продолжением агрессии и политики террора» против Баку.

Теги
Персоны
Нагорный Карабах Армения Азербайджан

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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