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СК проверит видео с пациентом, который полз к врачу по лестнице

СК: начата проверка видео с травмированным пациентом, который полз к врачу по лестнице

СК проверит видео с пациентом, который полз к врачу по лестнице
Video

Следственный комитет организовал проверку информации о том, что в Каменске-Уральском Свердловской области мужчине в травмпункте пришлось ползти к кабинету врача на четвереньках. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

«По данному сообщению следственными органами СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — сообщили в ведомстве.

Росздравнадзор в свою очередь пообещал проверить организацию медицинской помощи пациентам в Каменск-Уральском травмпункте.

Ранее в сообществе «Типичный Каменск-Уральский» во «ВКонтакте» появилось видео, на котором мужчина ползет по лестнице на четвереньках. По словам автора поста, мужчине, который не мог идти из-за травмы, не выдали коляску, а жена не могла его тащить. E1.ru передавал, что в травмпункте назвали поведение мужчины неадекватным. В пресс-службе областного минздрава заявили, что изучают информацию и пообещали назначить служебную проверку.

Теги
Росздравнадзор СК Урал Свердловская область
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0
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