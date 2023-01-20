СК проверит больницу в Москве после сообщений о загоревшейся пациентке

Фото: Андрей Любимов / РБК

Московское управление Следственного комитета проведет доследственную проверку в связи с возгоранием на операционном столе, в результате которого пациентка получила ожоги.

В ведомстве сообщили, что «при проведении операции по перелому плеча» в «столичном медицинском учреждении» пациентка «получила ожоги из-за возгорания на операционном поле». Во время инцидента пострадал врач-хирург, который проводил операцию.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в НИИ им. Склифосовского утром 9 января. Как сообщил источник телеканала, знакомый с ситуацией, во время операции «в области операционного поля» произошло возгорание, огонь перекинулся на лежавшую на операционном столе пациентку. Пламя быстро потушили, женщине оказали необходимую помощь. Она получила ожоги шеи, спины, груди и плеча.