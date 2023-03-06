В высотке в жилом комплексе в Москве загорелась квартира

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В высотном здании на юго-востоке Москвы произошел пожар. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Ул. Михайлова, дом 30А, корпус 4. Происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на 23-м этаже. Пожар полностью ликвидирован в 13:13», — рассказали в пресс-службе московского главка МЧС. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», по указанному адресу находится ЖК «Михайловский парк».

Как уточнили в МЧС, площадь пожара составила 10 кв. м, на момент ликвидации сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сегодня в Комсомольске-на-Амуре загорелся склад. Площадь пожара достигла 3,5 тыс. кв. м, сообщало ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.