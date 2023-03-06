В высотке в жилом комплексе в Москве загорелась квартира

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 03 мар, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 03 мар, 16:19
Риелторы зафиксировали спад предложения новостроек в Москве Недвижимость, 14:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:33
Советник Пушилина заявил об оперативном окружении Артемовска Политика, 14:29
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 14:29
В конгрессе обвинили Китай в «запутывании фактов» о происхождении COVID Политика, 14:28
В Домодедове задержали угрожавшего взорвать гранату мужчину Общество, 14:23
WhatsApp будет глушить звонки от мошенников и спамеров Life, 14:16
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:12
«Великая отписка»: почему модель подписки перестала быть выгодной Pro, 14:11
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 14:06
ПСБ профинансирует модернизацию энергетического комплекса Пресс-релиз, 14:04
Минобороны сообщило об уничтожении украинских Су-27 и МиГ-29 Политика, 14:04
Снуп Догг стал соучредителем платформы онлайн-трансляций на блокчейне Крипто, 14:03
МИД Сингапура заявил, что «дивиденды мира» после Второй мировой кончились Политика, 14:03
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

В высотке в жилом комплексе в Москве загорелась квартира

В высотке в жилом комплексе в Москве загорелась квартира
Video

В высотном здании на юго-востоке Москвы произошел пожар. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Ул. Михайлова, дом 30А, корпус 4. Происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на 23-м этаже. Пожар полностью ликвидирован в 13:13», — рассказали в пресс-службе московского главка МЧС. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», по указанному адресу находится ЖК «Михайловский парк».

Как уточнили в МЧС, площадь пожара составила 10 кв. м, на момент ликвидации сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сегодня в Комсомольске-на-Амуре загорелся склад. Площадь пожара достигла 3,5 тыс. кв. м, сообщало ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Теги
новости Пожар Москва
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Пожар на заводе «Москокс» в подмосковном Видном. Видео
Общество
При пожаре в административном здании в Петербурге погиб человек
Общество
В Московском политехе прошла эвакуация из-за пожара
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter