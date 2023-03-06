«Известия» узнали об идее РЭО отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

Российский экологический оператор (РЭО) предложил Минстрою отказаться от бумажных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг и заменить их на электронные. Об этом сообщают«Известия» со ссылкой на переданное в ведомство письмо гендиректора РЭО Дениса Буцаева. Минстрой ранее высказывался в поддержку этой идеи.

Бумага — один из наиболее востребованных у россиян ресурсов. Платежки в бумажном виде ежемесячно получают около 50 млн российских домохозяйств, а на их распечатку уходит порядка 50 т бумаги, говорится в письме.

Спрос на бумагу растет, увеличиваются ее потребление и производство. Причем на этапе изготовления сырья для бумаги выделяются токсины — формальдегид и диоксид хлора, отметил Буцаев в своем обращении.

Бумагу можно перерабатывать, однако для этого необходимо, чтобы люди сдавали макулатуру на переработку, добавил глава РЭО.

Также он обратил внимание на рост стоимости. В марте 2022 года бумага подорожала в два–три раза, поэтому расходы управляющих и ресурсоснабжающих организаций выросли, отметил Буцаев.

Возможность получать бумажные платежки должна остаться у пенсионеров, заключил гендиректор РЭО.

Бумага резко подорожала в России в марте 2022 года. Это произошло на фоне введения санкций и ухода с рынка крупных поставщиков после начала спецоперации. Россию покинули крупные поставщики мелованной бумаги, такие как Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper. Кроме того, у некоторых производителей возникли проблемы с поставками импортных химикатов.

Цены на бумагу росли и до введения санкций. Согласно подсчетам Российского книжного союза (РКС),бумага для книгоиздания по итогам 2021 года подорожала на 20%. К середине марта, после введения западных санкций, розничная цена офисной бумаги в Санкт-Петербурге достигла рекорда. Маркетплейсы стали предлагать стандартную пачку бумаги в 500 листов в шесть раз дороже, чем в предыдущие две недели, сообщал «РБК Петербург».

Проверить обоснованность роста цен на бумагу в результате решила ФАС. В Минпромторге, в свою очередь заявили, что дефицита бумаги в стране не будет, так как внутренние потребности полностью покрывают отечественные производители.