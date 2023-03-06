Louis Vuitton посоветовал «учить географию» после слов Подоляка о рекламе

Французский дом моды Louis Vuitton в ответ на критику советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка опубликовал фотографию французского флага с подписью «вивчайте географию» (в переводе с украинского — «учите географию»). Снимок был размещен в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена), позднее пост удалили.

Ранее Подоляк раскритиковал промо-ролик, который компания разместила у себя на странице. В нем фигурировали цвета французского флага и один из символов компании — буква «V». Подоляк счел, что реклама демонстрирует «поддержку Москвы», и обвинил модный дом в использовании «пророссийской» символики.

«Элитный дом моды, ориентированный на «русских нуворишей», решил публично поиграть с символами агрессии. Роскошь пахнет лучше, когда она пропитана кровью, верно Louis Vuitton?», — написал он.

Французский флаг, как и российский триколор, состоит из трех основных цветов — синего, белого и красного. Однако у французского полосы расположены вертикально, тогда как у российского — горизонтально. Символы «Z» и «V» нанесены на российскую военную технику, участвующую в военной операции на Украине. В Минобороны России отмечали, что Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Однако оборонное ведомство не считает их официальными воинскими обозначениями.

После начала российской операции на Украине, французская группа компаний LVMH, куда входит Louis Vuitton, закрыла все 124 магазина в России. LVMH неоднократно выступала в поддержку украинцев и выделяла миллионы долларов на оказание помощи детям и семьям, пострадавшим от конфликта.