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Офис Зеленского обвинил Louis Vuitton в поддержке России из-за рекламы

Офис президента Украины обвинил Louis Vuitton в поддержке России из-за промо с буквой «V»
Накануне дом моды Louis Vuitton опубликовал промо-ролик, в которым один из символов компании буква «V» изображена на фоне французского флага. Подоляк увидел в этом «поддержку Москвы»

Офис Зеленского обвинил Louis Vuitton в поддержке России из-за рекламы
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter обвинил французский дом моды Louis Vuitton в использовании «пророссийской» символики в промо-ролике.

В рекламе бренда, где фигурировали цвета французского флага и один из символов компании буква «V», Подоляк увидел «поддержку Москвы».

«Элитный дом моды, ориентированный на «русских нуворишей», решил публично поиграть с символами агрессии. Роскошь пахнет лучше, когда она пропитана кровью, верно Louis Vuitton?», — написал Подоляк.

Французский флаг, как и российский триколор, состоит из трех основных цветов — синего, белого и красного. Однако у французского полосы расположены вертикально, тогда как у российского — горизонтально.

Символы «Z» и «V» нанесены на российскую военную технику, участвующую в военной операции на Украине. В Минобороны России отмечали, что Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Однако оборонное ведомство не считает их официальными воинскими обозначениями.

После начала российской операции на Украине, французская группа компаний LVMH, куда входит в том числе дом моды Louis Vuitton, закрыла все 124 магазина в России. Также LVMH неоднократно выступала с поддержкой украинцев и выделяла миллионы долларов для помощи детям и семьям, которые пострадали от конфликта.

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Группа владеет 75 домами. В числе активов — производство шампанского Moët & Chandon, Hennessy, часов Hublot и украшений Tiffany&Co., парфюма Guerlen. В группу входят модные дома Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Fendi, Marc Jacobs, а также дистрибьюторская сеть Sephora.

Мировой оборот LVMH за 2022 год составилы €79,184 млрд, что на 23% больше чем годом ранее. Чистая прибыль увеличилась на 17%, до €14,084 млрд.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Louis Vuitton символы Михаил Подоляк Военная операция на Украине реклама
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Срок
Ваш доход
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