Yle узнала о возможном выступлении финского министра в пьяном виде

Министра экономического развития Финляндии Мику Линтиля заподозрили в выступлении с официальной речью в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает финская телерадиовещательная корпорация Yle со ссылкой на участников мероприятия.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 29 апреля 2022 года на семинаре по случаю десятилетия объединения энергетических компаний Paikallisvoima. Один из собеседников Yle сообщил, что министр выглядел «слегка нетрезвым».

После того, как Линтиля выступил с речью, присутствовавшие на семинаре начали обсуждать его поведение, сказал другой собеседник Yle. Оба источника сочли речь министра сумбурной. По их словам, в тот вечер от политика пахло алкоголем.

Линтиля выступал на мероприятии с речью от имени Государственного совета (правительство Финляндии) как официальное лицо, отмечает корпорация.

В этот же день кредитной картой секретаря министра в магазине Alko при универмаге Stockmann в центре Хельсинки рассчитались за две бутылки игристого вина и одна бутылка коньяка, пишет Yle со ссылкой на копии счетов и квитанций.

Это не первый подобный скандал с участием Линтиля. Ранее, 3 марта, газета Iltalehti писала, что в мае 2022 года министр присутствовал на гала-ужине, устроенном шведской королевской четой, и также был пьян. Источники издания сообщили, что в декабре Линтиля посетил прием в американском посольстве, и не смог изъясниться на английском языке по той же причине.

Сам Линтиля обвинения в свой адрес отрицал. Министр признал, что периодически выпивает после рабочего дня и на официальных мероприятиях, но заявил, что это не повлияло на исполнение им рабочих обязанностей.