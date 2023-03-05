ООН завершила работу над договором по сохранению биоразнообразия в море

Фото: Norbert Probst / imagebroker.com / Global Look Press

Участники переговоров ООН завершили работу над новым международным соглашением, которое поможет сохранить почти две трети мирового океана, сообщает Bloomberg. Речь идет о договоре по сохранению морского биоразнообразия за пределами национальной юрисдикции.

Документ будет координировать действия по созданию морских охраняемых районов в открытом море, сообщила помощник секретаря Бюро по океанам и международным экологическим и научным вопросам Моника Медина. По ее словам, это «будет иметь решающее значение для достижения общей цели по сохранению или защите не менее 30% мирового океана к 2030 году».

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что соглашение разрабатывалось почти 20 лет. «Оно имеет решающее значение для решения тройного планетарного кризиса — изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения окружающей среды», — отметил он в своем заявлении.

Новое соглашение будет базироваться на принципах Конвенции ООН по морскому праву, которая установила границы территориального моря государств в 12 милях (19,3 км) от берега, а также исключительные экономические зоны в пределах 200 миль (почти 322 км) от берега, сообщается на сайте ООН.