Коммунисты возложили цветы к могиле Сталина у Кремлевской стены. Видео

Глава КПРФ Зюганов возложил цветы к могиле Сталина в 70-ю годовщину его смерти

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Глава КПРФ Геннадий Зюганов в сопровождении членов Коммунистической партии возложил цветы к могиле Иосифа Сталина, которая расположена у Кремлевской стены, сообщает «РИА Новости». Акция приурочена к 70-летию со дня смерти Сталина.

«Память о нем — это величайшие в истории военные победы и спасение всего человечества от фашистской «чумы». И много что еще, без чего невозможно даже представить себе жизнь не только современной России, но и, строго говоря, всего мира», — говорится в сообщении телеграм-канала КПРФ.

Иосиф Сталин (настоящая фамилия — Джугашвили) был главой Советского Союза с 1924 по 1953 год.

Президент Владимир Путин говорил, что Сталин наряду с Владимиром Лениным и Николаем II сделали Россию великой державой.