В Днепропетровской области Украины сообщили о взрывах

В Днепропетровской области Украины слышны взрывы, сообщили издания «Страна.ua» и «Зеркало недели».

«Взрывы в Днепропетровской области, Синельниковский район. По предварительным данным, работает система ПВО», — говорится в сообщении «Зеркала». Власти региона о взрывах не сообщали.

Утром в Днепропетровской, а также в Полтавской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях Украины и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей звучали сигналы воздушной тревоги.