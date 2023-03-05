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Военная операция на Украине ,  
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В Днепропетровской области Украины сообщили о взрывах

Взрывы произошли в Днепропетровской области Украины

В Днепропетровской области Украины слышны взрывы, сообщили издания «Страна.ua» и «Зеркало недели».

«Взрывы в Днепропетровской области, Синельниковский район. По предварительным данным, работает система ПВО», — говорится в сообщении «Зеркала». Власти региона о взрывах не сообщали.

Утром в Днепропетровской, а также в Полтавской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях Украины и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей звучали сигналы воздушной тревоги.

Теги
Днепропетровская область взрывы Украина
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