В Литве предложили переименовать Литературный музей Пушкина

LRT: в Вильнюсе рассмотрят решение о переименовании Литературного музея Пушкина

Вильнюсский городской совет рассмотрит вопрос о переименовании Литературного музея Александра Пушкина в столице Литвы в Музей-усадьбу Маркучяй, сообщает LRT.

Целью переименования является возвращение музею его исторического названия, следует из пояснительной записки текста. «Возвращение исторического названия соответствует деятельности, которую в настоящее время осуществляет музей», — приводит LRT слова из сопроводительного письма.

Предложенное название усадьбы было согласовано с представителями Министерства культуры, Государственной комиссии по литовскому языку и исторического факультета Вильнюсского университета.

Пушкинский музей был открыт в Вильнюсе в 1948 году. Его создали по завещанию Варвары Пушкиной, жены Григория Пушкина (сын Александра Пушкина). «Из завещания В. Пушкиной, последней владелицы усадьбы, следует, что владельцы <...> именовали ее Маркучяйской усадьбой», — говорится в пояснительной записке.

1 марта в Киеве переименовали музей Александра Пушкина, теперь он будет называться Усадьба на Кудрявке. В Киевской городской военной администрации пояснили, что название изменено «по обращению столичной общины и руководителя Музея истории города Киева». Решение приняли власти Киева, его ввел в действие начальник военной администрации Сергей Попко.