Военная администрация Киева сообщила о переименовании Музея Пушкина в Усадьбу на Кудрявке

В Киеве Музей Пушкина переименовали в Усадьбу на Кудрявке

Фото: РИА Новости

Музей Александра Пушкина в Киеве теперь будет называться Усадьба на Кудрявке, сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Как пояснили в администрации, название изменено «по обращению столичной общины и руководителя Музея истории города Киева». Решение приняли власти украинской столицы, его ввел в действие начальник военной администрации Сергей Попко.

В марте Музей истории города Киева, в состав которого входит в том числе Музей Пушкина, дал учреждению рабочее название «Музей быта Киева первой половины XIX века». В музее отмечали, что создают новую концепцию экспозиции.

Музей Александра Пушкина был открыт в доме 9 на улице Кудрявской в Киеве в 1990 году по случаю празднования 200-летия со дня рождения поэта. Несмотря на то что писатель в этом здании не бывал, городской совет передал его под музей. В этой усадьбе в детстве некоторое время жил Михаил Булгаков.