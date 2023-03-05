В Петербурге задержали ранившего троих человек на Рубинштейна стрелка

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре Санкт-Петербурга из травматического пистолета, сообщило главное управление ведомства по региону. Инцидент произошел вечером 4 марта на улице Рубинштейна.



«Около 21:40 нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками полиции на улице Щербакова был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения 29-летний стрелок», — говорится в сообщении.

У нарушителя изъяли травматический пистолет Grand Power TQ 1 и аэрозольный перцовый баллончик, его доставили в полицию.

«Фонтанка» отмечала, что стрелявший ранил троих человек. В Мариинскую больницу увезли 27-летнего гражданина Молдавии, которого ранили в спину, плечо и бедро, и его 24-летнего друга с ранением ноги. Еще один пострадавший, 33-летний житель Красногвардейского района, получил ранение в голень. Его уже отпустили домой.