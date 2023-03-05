Высота сугробов в Москве стала максимальной за эту зиму

Сугробы в Москве достигли максимума с начала зимы

В Москве за сутки высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ выросла до 41 см, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Это самый высокий показатель с начала холодного сезона. На других метеостанциях столицы, в частности в Тушино, снега еще больше — 48 см», — отметил синоптик.

По его словам, предыдущий максимум в столице зафиксировали в феврале, тогда высота снежного покрова составила 39 см. Леус отметил, что снег меньшей интенсивности еще будет идти в Москве. При этом температура воздуха будет близка к нулю, поэтому высота покрова существенно не увеличится. «К тому же оттепель, которую мы ожидаем в среду-четверг, еще уменьшит высоту снежного покрова», — добавил он.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал о погоде в Москве 8 марта. Ночью ожидается температура до минус 5–10 градусов. Днем резко потеплеет до плюс 2 градусов.



«Все будет в этот день необычно, красиво, интересно, переменчиво, включая погоду. Будет настоящий женский день — январская ночь и вполне теплый день», — сказал Вильфанд. Днем прогнозируются облачность и осадки, преимущественно в виде мокрого снега.