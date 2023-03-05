Военно-Грузинскую дорогу закрыли для проезда из-за плохой погоды

Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановили из-за неблагоприятных погодных условий на территории Грузии. Об этом сообщило управление МЧС по Северной Осетии в телеграм-канале.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии <...> запрещено движение всех видов автотранспортных средств», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дорога перекрыта на участке от Владикавказа по направлению в населенный пункт Ларс. Путь будет открыт особым распоряжением, уточнили в МЧС.

Военно-Грузинская дорога — это связующий Грузию и Россию путь, который проходит через Главный Кавказский хребет.

4 марта дорога также закрывалась из-за ухудшения погоды и невозможности обеспечить безопасный проезд для водителей, позже ее открыли. В ведомстве предупреждали, что на территории Северной Осетии «в ближайшие дни прогнозируется комплекс неблагоприятных погодных явлений», в связи с чем возможно запрещение движения транспорта, в частности, на участке Транскавказской автомагистрали.