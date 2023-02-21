Синоптик заявил о резких перепадах температур на юге России

Юг России и Северный Кавказ на этой неделе ожидают резкие перепады температур из-за смены воздушных масс, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает ТАСС.

«Будут такие большие по амплитуде качели в начале и в конце недели, с гололедицей, сильным ветром и в отдельных регионах с туманами», — сказал он.

По словам синоптика, ожидаются сильные дожди с мокрым снегом до среды и четверга, затем осадки прекратятся, но начнется существенное похолодание — температура упадет на 6-7 градусов. Однако с субботы, 25 февраля, она вырастет на 8-10 градусов и превысит климатическую норму.

В Москве же в среду и четверг ожидается очень холодная погода — температура опустится до минус 14 градусов днем и до минус 23 градусов ночью, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако осадков и сильного ветра не прогнозируется, так что будет достаточно комфортно, добавил он.

В столичном регионе до 21:00 21 февраля действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. Это означает, что такая погода потенциально опасно. Температура днем будет минус 10 — минус 8 градусов, местами ожидается небольшой снег.