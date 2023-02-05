В Южной Корее перевернулось рыболовное судно, девять человек пропали без вести

Не менее девяти рыбаков пропали после опрокидывания судна в Южной Корее

У юго-западного побережья Южной Кореи перевернулось рыболовное судно, девять человек пропали без вести, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на береговую охрану.

Уточняется, что 24-тонное судно опрокинулось в 16,6 км к западу от острова Дэбичи. Трое членов экипажа были спасены проходившим мимо судном.

Береговая охрана осматривает место аварии в поисках девяти человек, пропавших без вести. Предположительно, они находятся внутри лодки.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёл призвал приложить максимум усилий для спасения рыбаков. Он также поручил расширить зону поиска.

3 февраля Росрыболовство сообщило, что инспектора ведомства Эдуарда Морозова представят к награде медалью МЧС «Спасение погибающих на водах». На реке Великая в Псковской области он спас двоих рыбаков, которые провалились под лед. «Я как только услышал по телефону, что надо помочь тонущим людям, побежал за ключами от лодки. Взяв с собой два спасательных круга, направился к месту происшествия. Очень переживал и старался как можно быстрее помочь рыбакам», — рассказал Морозов.

На берегу к нему присоединились двое мужчин, которые помогли вытащить людей. Двоих рыбаков проводили к машине скорой помощи: одного из них отправили в больницу, а второй скончался от переохлаждения. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.