Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 79,51 (-0,11) Инвестиции, 28 фев, 16:08 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 74,89 (-0,54) Инвестиции, 28 фев, 16:08
Власти Полтавской области сообщили о взрывах и работе ПВО Политика, 02:04
На светофорах появится новый сигнал — «белый пешеход» Общество, 02:01
Политолога Павловского кремируют Общество, 01:36
Водители электромобилей будут бесплатно проезжать по платным дорогам Общество, 01:30
Во Флориде сошел с путей поезд с пропаном Общество, 01:06
МВД Белоруссии задержало в Гомеле 200 человек из-за ЧВК «Рёдан» Общество, 01:04
Доходы депутатов за 2022 год опубликуют без упоминания имен Политика, 01:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Bereke bank перестанет выдавать наличные с карт «Мир» некоторых банков Финансы, 00:37
Как личная трагедия скажется на рекордах Овечкина Спорт, 00:30
Дело Фишера: как советской милиции удавалось находить опасных маньяков РБК и more.tv, 00:26
Вучич заявил о готовности обсуждать мирный план ЕС без признания Косово Политика, 00:19
Россияне смогут пересчитать плату за мусор за время отпуска Общество, 00:15
В России утвердили новую разметку на дорогах Авто, 00:10
Вступившие в силу с 1 марта самые важные изменения в ПДД. Что нужно знать Авто, 00:01
Общество ,  
0 

Во Флориде сошел с путей поезд с пропаном

Во Флориде сошел с рельсов и опрокинулся перевозивший пропан поезд

В округе Манати штата Флорида с рельсов сошел поезд, перевозивший тысячи галлонов пропана, сообщает Fox 13.

Несколько вагонов состава опрокинулись. По данным пожарной службы района Южный Манати, в одном из них находилось 30 тыс. галлонов пропана (около 113 литров). 

В результате происшествия никто не пострадал, утечек не выявлено. Эвакуацию в районе не объявляли, но она может начаться, если возникнет риск для местных жителей во время выкачивания пропана из опрокинутых вагонов.

Ранее в феврале в районе города Восточная Палестина, у границы штатов Огайо и Пенсильвания, с рельсов сошли 50 вагонов товарного поезда. В примерно 20 из них находились опасные химические вещества, включая винилхлорид (производное от этилена, взрывоопасен и при горении выделяет токсичные вещества).

После опрокидывания вагонов произошел пожар. В близлежащем населенном пункте объявили эвакуацию жителей. О пострадавших и погибших не сообщалось.

Теги
США Флорида поезд
Материалы по теме
Захарова обвинила США в замалчивании «крупнейшей техногенной катастрофы»
Политика
В США эвакуировали половину города после крушения поезда с опасным грузом
Общество
На Украине сошел с рельсов пассажирский поезд Киев — Варшава
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter