В Петербурге автомобиль сбил иностранку с коляской

В Петербурге автомобиль сбил женщину с коляской

На Каменноостровском проспекте в Петербурге автомобиль сбил женщину с коляской, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области в телеграм-канале.

Женщина на автомобиле «ВАЗ 111940» проехала на красный свет светофора. В итоге она сбила «гражданку одной из стран ближнего зарубежья», переходившую дорогу с коляской на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую женщину и ее ребенка 2022 года рождения госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Сотрудники полиции начали проверку из-за ДТП.

В Нижнем Новгороде 3 марта водитель автомобиля Hyundai Creta сбил троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадали девочки 2009, 2011 и 2019 годов рождения, их госпитализировали. После обследования детей отправили на амбулаторное лечение с ушибами.