Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 03 мар, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 03 мар, 16:19
Bloomberg сообщил о сборе Трампом компромата на главного соперника Политика, 04:56
Захарова опровергла информацию о нецензурной брани в телеэфире Политика, 04:24
Протестующие в Тель-Авиве прорвали оцепление и перекрыли дорогу Политика, 03:50
В Петербурге автомобиль сбил женщину с коляской Общество, 03:45
Трамп пообещал в случае переизбрания разрешить конфликт на Украине Политика, 03:22
Mail on Sunday сообщила о планах поселить Гарри и Меган в Букингеме Политика, 02:54
КНДР призвала ООН потребовать от США и Южной Кореи прекратить учения Политика, 02:45
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Бывшего вице-губернатора Ленобласти арестовали по обвинению в коррупции Политика, 02:16
В МИДе сообщили о безвизе с 11 странами «на разных стадиях проработки» Общество, 01:47
Минобороны России открыло горячую линию по вопросам военной операции Политика, 01:34
Ульянов заявил о неготовности Киева к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС Политика, 01:06
Bloomberg узнал о «потрясшем Брюссель» требовании Ferrari и Porsche Бизнес, 00:49
В McKinsey спрогнозировали перебои с электричеством в ФРГ к 2025 году Экономика, 00:39
Саудовская Аравия направила Украине гуманитарную помощь на $100 млн Политика, 00:39
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

В Петербурге автомобиль сбил женщину с коляской

В Петербурге автомобиль сбил иностранку с коляской

На Каменноостровском проспекте в Петербурге автомобиль сбил женщину с коляской, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области в телеграм-канале.

Женщина на автомобиле «ВАЗ 111940» проехала на красный свет светофора. В итоге она сбила «гражданку одной из стран ближнего зарубежья», переходившую дорогу с коляской на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую женщину и ее ребенка 2022 года рождения госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Сотрудники полиции начали проверку из-за ДТП.

В Нижнем Новгороде 3 марта водитель автомобиля Hyundai Creta сбил троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадали девочки 2009, 2011 и 2019 годов рождения, их госпитализировали. После обследования детей отправили на амбулаторное лечение с ушибами.

Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Три человека погибли в ДТП на юге Москвы
Общество
Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП
Общество
СК возбудил дело после ДТП с десятками автомобилей в Новгородской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter