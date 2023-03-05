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Бывшего вице-губернатора Ленобласти арестовали по обвинению в коррупции

Бывшего вице-губернатора Ленинградской области арестовали по обвинению в получении взятки

Октябрьский суд Петербурга арестовал бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, в период с 6 июля 2017 года по 01 июля 2021-го, когда Москвин работал заместителем председателя правительства Ленобласти по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а также председателем наблюдательного совета АНО «Дирекция комплексного развития территории Ленинградской области», он получил взятку «за общее покровительство» на тот момент гендиректора АНО, а ныне — депутата регионального законодательного собрания Даниила Федичева. Сумма взятки составила 8,5 млн руб.

Москвина задержали 3 марта, в его доме прошли обыски, сообщало издание 47news. По обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК) ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Федичева также арестовали, ему вменяют злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.201 УК, предусмотренное наказание — до 10 лет лишения свободы). Следствие считает, что в должности гендиректора «Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области» он умышленно представил на рассмотрение наблюдательного совета предложение об отчуждении доли «Дирекции» в уставном капитале ООО «Региональное агентство промышленного и гражданского строительства» за необоснованно низкую стоимость.

Он предложил передать долю компаниям ООО «УК Наше дело» и ООО «Норд Вест Груп». Предварительно, организации связаны с Федичевым и его отцом. В итоге «Дирекция» недополучила прибыль на сумму не менее 20 млн руб. Федичев признал вину.

Теги
Ленинградская область арест вице-мэр коррупция взятка
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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