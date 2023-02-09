Зам Бастрыкина возбудил дело против подполковника МВД за взятку чиновнику

Подполковник МВД за 500 тыс. руб. попросил замглавы центра при Минюсте принять в работу материалы по уголовному делу и ускорить их экспертизу. Чиновника задержали за взятку еще в сентябре прошлого года

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке в отношении подполковника юстиции Ильи Прокопова, заместителя начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Постановление о возбуждении уголовного дела подписано первым заместителем главы СК генерал-полковником Эдуардом Кабурнеевым, сообщили РБК источник, близкий к МВД, и собеседник, знакомый с материалами дела.

Поводом для возбуждения дела стали результаты проверки ФСБ, а именно — управления «М», курирующего антикоррупционную борьбу и центральный аппарат МВД.

По данным следователей, в апреле 2022 года Прокопов предложил взятку в размере 500 тыс. руб. заместителю директора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте Геннадию Бочарову. Он попросил Бочарова принять на проведение экспертизы уголовное дело, которым занималось его управление, и ускорить ее проведение. Бочаров за деньги согласился ускорить работу экспертов.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Наказание по этой статье может достигать 12 лет лишения свободы. Сейчас суд избирает меру пресечения для Прокопова. Против Бочарова возбуждено дело о получении взятки.

РБК отправил запрос в СК. В Минюсте рекомендовали РБК обратиться в СК и РФЦСЭ. РБК направил запрос в Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции.

Это не первое дело о взятке, в котором фигурирует замглавы РФЦСЭ Геннадий Бочаров. Сотрудники ФСБ еще в сентябре прошлого года задержали его с поличным при получении взятки. Детали дела тогда не раскрывались. Бочарова отправили под домашний арест.