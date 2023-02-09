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Зам Бастрыкина возбудил дело против подполковника МВД за взятку чиновнику

Заместитель Бастрыкина возбудил дело против подполковника МВД за взятку чиновнику Минюста
Подполковник МВД за 500 тыс. руб. попросил замглавы центра при Минюсте принять в работу материалы по уголовному делу и ускорить их экспертизу. Чиновника задержали за взятку еще в сентябре прошлого года
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке в отношении подполковника юстиции Ильи Прокопова, заместителя начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Постановление о возбуждении уголовного дела подписано первым заместителем главы СК генерал-полковником Эдуардом Кабурнеевым, сообщили РБК источник, близкий к МВД, и собеседник, знакомый с материалами дела.

Поводом для возбуждения дела стали результаты проверки ФСБ, а именно — управления «М», курирующего антикоррупционную борьбу и центральный аппарат МВД.

По данным следователей, в апреле 2022 года Прокопов предложил взятку в размере 500 тыс. руб. заместителю директора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте Геннадию Бочарову. Он попросил Бочарова принять на проведение экспертизы уголовное дело, которым занималось его управление, и ускорить ее проведение. Бочаров за деньги согласился ускорить работу экспертов.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Наказание по этой статье может достигать 12 лет лишения свободы. Сейчас суд избирает меру пресечения для Прокопова. Против Бочарова возбуждено дело о получении взятки.

РБК отправил запрос в СК. В Минюсте рекомендовали РБК обратиться в СК и РФЦСЭ. РБК направил запрос в Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции.

Это не первое дело о взятке, в котором фигурирует замглавы РФЦСЭ Геннадий Бочаров. Сотрудники ФСБ еще в сентябре прошлого года задержали его с поличным при получении взятки. Детали дела тогда не раскрывались. Бочарова отправили под домашний арест.

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