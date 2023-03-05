Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 03 мар, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 03 мар, 16:19
В McKinsey спрогнозировали перебои с электричеством в ФРГ в 2025 году Экономика, 00:39
Саудовская Аравия направила Украине гуманитарную помощь на $100 млн Политика, 00:39
Трамп предложит вложиться в «города свободы» и «улья промышленности» Политика, 00:24
Ученые США и Швейцарии поспорили о масштабе ухода компаний из России Экономика, 00:08
США выделят $6 млрд на защиту океана Политика, 00:03
Рогов сообщил о взрыве в Запорожье Политика, 04 мар, 23:52
Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 46 тыс. Общество, 04 мар, 23:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Дело Фишера: как советской милиции удавалось находить опасных маньяков РБК и more.tv, 04 мар, 23:30
В Иерусалиме освятили масло для коронации Карла III Политика, 04 мар, 23:05
Украинский теннисист выступил против осуждения российских спортсменов Спорт, 04 мар, 22:59
Rheinmetall купит у Швейцарии почти 100 танков Leopard 1 для Украины Политика, 04 мар, 22:53
В Италии умер журналист, вывезший из СССР рукопись «Доктора Живаго» Общество, 04 мар, 22:50
Тарасова заявила о «санкциях» к ней со стороны «Первого канала» Спорт, 04 мар, 22:42
Вратарь «Динамо» рассказал о конфликте Станислава Черчесова и Егора Крида Спорт, 04 мар, 22:39
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

США выделят $6 млрд на защиту океана

Спецпосланник Байдена по климату: США выделят $6 млрд на защиту океана

США на конференции «Наш океан» в Панаме пообещали выделить $6 млрд на защиту океана, рассказал на брифинге специальный посланник американского президента по климату Джон Керри.

Как отметил Керри, это восьмая конференция «Наш океан», в которой представители Вашингтона приняли участие. С 2014 года США и другие страны взяли на себя более 1800 обязательств по защите океана на общую сумму более $100 млрд. Участники конференции сосредоточились на шести темах: изменение климата; устойчивое рыболовство, устойчивая «голубая» экономика; безопасность на море, загрязнение морской среды и охраняемые морские районы.

В прошлом году страны взяли на себя более 400 обязательств на сумму более $16 млрд. На этой конференции Керри выдвинул 77 обязательств, на исполнение которых понадобится $6 млрд. «Да, 77 объявлений оцениваются почти в 6 миллиардов долларов», — подчеркнул Керри.

Он отметил, что Национальное управление океанических и атмосферных исследований Министерства торговли США и Национальный научный фонд NASA выделили миллионы долларов на защиту океана и изучение изменения климата. «Нам нужно понимать, что мы делаем, знать причины и следствия», — пояснил он.

Теги
США Джон Керри климат океан
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Россия привлечет китайских и арабских инвесторов к климатическим проектам
Экономика
В Швейцарии полиция разогнала демонстрантов после климатической акции
Общество
Билл Гейтс допустил, что удастся избежать «ужасного исхода» из-за климата
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter