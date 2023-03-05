США выделят $6 млрд на защиту океана

США на конференции «Наш океан» в Панаме пообещали выделить $6 млрд на защиту океана, рассказал на брифинге специальный посланник американского президента по климату Джон Керри.

Как отметил Керри, это восьмая конференция «Наш океан», в которой представители Вашингтона приняли участие. С 2014 года США и другие страны взяли на себя более 1800 обязательств по защите океана на общую сумму более $100 млрд. Участники конференции сосредоточились на шести темах: изменение климата; устойчивое рыболовство, устойчивая «голубая» экономика; безопасность на море, загрязнение морской среды и охраняемые морские районы.

В прошлом году страны взяли на себя более 400 обязательств на сумму более $16 млрд. На этой конференции Керри выдвинул 77 обязательств, на исполнение которых понадобится $6 млрд. «Да, 77 объявлений оцениваются почти в 6 миллиардов долларов», — подчеркнул Керри.

Он отметил, что Национальное управление океанических и атмосферных исследований Министерства торговли США и Национальный научный фонд NASA выделили миллионы долларов на защиту океана и изучение изменения климата. «Нам нужно понимать, что мы делаем, знать причины и следствия», — пояснил он.