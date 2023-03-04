С упаковок шоколада Toblerone уберут швейцарскую гору Маттерхорн

Фото: Michael N. Todaro / Getty Images

Производитель шоколада Toblerone уберет с упаковки изображение швейцарской горы Маттерхорн, это связано с переносом части производства в Словакию. Об этом пресс-служба компании Mondelez заявила газете Aargauer Zeitung.

О переносе производства в Восточную Европу стало известно в 2022 году. Тогда в Toblerone рассказали, что с упаковки уберут маркировку «швейцарский шоколад». Теперь на упаковке будет сказано, что шоколад был «создан в Швейцарии». На заводе Mondelez в Братиславе уже производят шоколадки Milka и Suchard. Производство Toblerone в этом городе, как ожидается, начнется в третьем квартале 2023 года.

В соответствии со швейцарскими законами шоколад, произведенный за границей, не может называться «швейцарским».

Шоколад Toblerone был придуман в 1908 году Теодором Тоблером и Эмилем Бауманом. Название состоит из фамилии Tobler и слова torrone (туррон, с итальянского — «медово-миндальная нуга»). Треугольная форма батончиков охраняется законом с 1909 года. Изображение горы Маттерхорн появилось на упаковке в 1970 году.