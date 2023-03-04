Минобороны России сообщило о трех сбитых украинских вертолетах Ми-8

Минобороны: ВС России при наступлении на Донецком направлении уничтожили до 500 солдат ВСУ

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Российские военные за сутки сбили три украинских вертолета Ми-8 в Донецкой народной республике (ДНР), Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе операции на Украине.

«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Суворово Донецкой народной республики и Покровское Днепропетровской области», — сказано в сообщении.

Третий вертолет сбили в окрестностях села Новоселовка в Запорожской области с помощью средств ПВО.

Всего с начала спецоперации российская авиация и ПВО сбили 215 украинских вертолетов.

Кроме того, военные наносили удары по технике и личному составу украинских войск на купянском, краснолиманском, донецком, херсонском и южнодонецком направлениях. На купянском направлении они ликвидировали более 90 украинских военных, уничтожили один танк и шесть автомобилей, а на краснолиманском — до 150 военнослужащих. Военные уничтожили также два украинских БМП, пять бронемашин и одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град».

На донецком направлении потери ВСУ оцениваются Москвой в 490 военных ранеными и убитыми, а на южнодонецком и запорожском — до 80 служащих ВСУ. На первом уничтожены украинские танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20 и гаубицу М777.

На двух других направлениях российские военные уничтожили танк, две БМП, три пикапа и две гаубицы Д-20.

Более 70 украинских военнослужащих ликвидированы на Херсонском направлении. Там же уничтожены 20 автомобилей, гаубицы М777 и Д-30.

Кроме того, за сутки удалось сбить 12 снарядов РСЗО HIMARS и 11 украинских дронов, сообщили в Минобороны.