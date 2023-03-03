Минобороны сообщило об уничтожении украинского Су-24 под Красноармейском

Су-24 (Фото: РИА Новости)

Истребители Воздушно-космических сил России сбили украинский самолет Су-24 в районе города Красноармейск в ДНР, сообщает российское Минобороны в телеграм-канале.

На Донецком направлении российская армия уничтожила самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также «Гвоздику». Кроме того, разбиты пять боевых бронированных машин, три автомобиля, две боевые машины РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожили 18 украинских беспилотников в Херсонской области. На данном направлении также уничтожили до 60 украинских военных, шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б» и три гаубицы Д-30, уточнили в Минобороны.

2 марта ведомство сообщало, что российская авиация ВКС сбила самолет Су-24 в районе села Михайловка в ДНР. Вблизи поселка Кураховка был также сбит вертолет Ми-8. В Херсонской области системы ПВО сбили самолет Су-25.