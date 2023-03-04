Умер актер из «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор

Актер из «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор умер на 62-м году жизни

Том Сайзмор (Фото: Larry Busacca / Getty Images)

Актер Том Сайзмор, сыгравший сержанта Майкла Хорвата в фильме «Спасти рядового Райана», умер в возрасте 61 года, сообщает Variety со ссылкой на его менеджера Чарльза Лаго.

«Актер Томас Эдвард Сайзмор (Том Сайзмор) в возрасте 61 года скончался сегодня во сне в медицинском центре [Провиденс] Сент-Джозеф в Бербанке», — сказал он. Это случилось 3 марта.

18 февраля Сайзмор потерял сознание в своем доме в Лос-Анджелесе и был госпитализирован, пишет издание. В больнице врачи обнаружили, что в результате инсульта у него образовалась аневризма головного мозга. Пациента поместили в отделение интенсивной терапии. Сайзмор впал в кому, его состояние оставалось критическим.

Аневризма сосудов головного мозга — это образование на мозговом кровеносном сосуде, которое наполняется кровью, быстро увеличиваясь в размерах.

В конце февраля Лаго со ссылкой на медиков сообщил, что спасти актера уже не удастся.

Сайзмор родился в Детройте 29 ноября 1961 года. В 1980-х переехал в Нью-Йорк и начал строить актерскую карьеру. Одним из его первых успешных проектов стал фильм Оливера Стоуна «Рожденный четвертого июля». Впоследствии картину номинировали на «Оскар» как лучший фильм года (1990). Проект удостоился этой награды за лучший монтаж; кроме того, премию получил лично Стоун как лучший режиссер. Картина получила также четыре премии «Золотой глобус», в том числе как лучший фильм.

Сайзмор также снимался в проектах «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо», «Пассажир 57», «Настоящая любовь» «Схватка» и «Прирожденные убийцы». Известность ему принесла роль сержанта Майкла Хорвата в фильме «Спасти рядового Райана» (1998) Стивена Спилберга. Картину также выдвинули на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». В 1999 году Сайзмора, а также его коллег Тома Хэнкса и Мэтта Дэймона номинировали на премию Гильдии киноактеров за игру в этом фильме.

Сайзмор снимался в кино до прошлого года, всего на его счету более 230 проектов. Актер сотрудничал с такими режиссерами, как Мартин Скорсезе, Питер Хайамс, Карл Франклин, Оливер Стоун, Ридли Скотт, Майкл Бэй и др.