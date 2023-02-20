Умер актер из сериала «Закон и порядок» Ричард Белзер

Актер из сериалов «Закон и порядок» и «Секретные материалы» Ричард Белзер умер в 78 лет

Актер Ричард Белзер, сыгравший в сериалах «Закон и порядок» и «Секретные материалы», умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на друга артиста, писателя Билла Шефта.

Белзер умер в своем доме в Бозуле на юго-западе Франции утром 19 февраля, сообщил Шефт изданию. Артист, по его словам, в последние годы много болел. По информации People, актер болел раком тестикулы — мужской половой железы.

Белзер родился 4 августа 1944 года в американском штате Коннектикут. В кино он снимался с 1970-х годов. Актер сыграл роли в 79 проектах. Известность ему принесла роль детектива Джона Манча. Он был персонажем сериала «Убойный отдел» (1993-1999). Затем Манч появился в сериале «Секретные материалы», а после стал персонажем проекта «Закон и порядок» (1999-2016).

В 16 телевизионных проектах Белзер выступил в роли продюссера и сценариста.

В 2016 году Белзер перестал участвовать в съемках.