Суд на Алтае арестовал подозреваемую в работе на украинскую организацию
Алтайский краевой суд заключил под стражу гражданку России, которая, по версии обвинения, сотрудничала с иностранной организацией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Обвинение полагает, что россиянка 1978 года рождения «установила и поддерживала отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России».
В управлении ранее уточняли, что речь идет об украинской организации, пишет агентство.
Женщине предъявили обвинение по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). За совершение этого преступления грозит до восьми лет лишения свободы.
О возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Алтайского края ФСБ сообщила накануне.
В конце февраля сотрудники ФСБ задержали двоих россиян по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами в качестве наводчиков. В ведомстве заявили, что подозреваемые «инициативно установили связь со спецслужбами Украины» для передачи данных о расположении объектов в обмен на денежное вознаграждение.
Мужчины хотели передать данные по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), но не успели. После того как первый подозреваемый собрал информацию, второй задержанный подтвердил украинским спецслужбам намерение ее передать. Однако этого не произошло: россиян задержали сотрудники ФСБ.
Против мужчин завели дело по той же статье, что и против жительницы Алтая. Кроме того, им предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК). За совершение этого преступления грозит до 20 лет лишения свободы.