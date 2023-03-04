Бывший солдат армии США получил 45 лет тюрьмы за помощь культистам

Бывший солдат армии США 24-летний Эрик Мельцер приговорен к 45 годам тюрьмы по обвинению в поддержке террористов и попытке убийства военнослужащих Соединенных Штатов после передачи секретных данных неонацистской группировке «Орден девяти углов». Об этом сообщает NBC.

«Мельцер пытался устроить смертельную засаду против своего же подразделения, незаконно раскрыв информацию о его местонахождении, численности и вооружении группе неонацистов, анархистов и сторонников превосходства белой расы», — заявила прокурор Одри Штраус.

По словам адвоката Мельцера Джонатана Марвинни, приговор слишком суров. «Он заслужил наказание, но также он заслуживает шанс доказать, что может сделать в этой жизни что-то хорошее. Сегодняшний приговор лишил его этой возможности», — отметила сторона защиты. По мнению прокурора, Мельцер был связан с «Орденом» с 2017 года, а к армии присоединился в 2018 году специально, чтобы помочь оккультистам «проникнуть в ее ряды».

Когда в 2020 году он узнал, что его подразделение будет помогать охранять секретный военный объект за границей, он передал информацию о местоположении группировке. В свою очередь, оккультисты передали эти данные члену «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России), чтобы максимально увеличить шансы нападения на подразделение. «Обвиняемый считал, что сможет втянуть США в продолжительный вооруженный конфликт, в результате чего погибнет как можно больше солдат», — уточнили в министерстве юстиции.

«Орден девяти углов» — оккультная сатанинская группировка, располагающаяся в Великобритании, но имеющая дочерние организации в других частях мира (в том числе, и в России). Она была создана в 1960-х, но популярность обрела в 1980-х годах, привлекая внимание неонацистской идеологией. В частности, орден требует от участников совершения преступлений.