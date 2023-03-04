В США из-за плохой погоды погибли пять человек

В США из-за крупного шторма и торнадо погибли пять человек

В результате штормов и торнадо, обрушившихся на северо-восток США в начале марта, погибли пять человек. Об этом сообщает Associated Press.

Сильный ветер оставил десятки тысяч людей без электричества. Три человека в Алабаме погибли из-за падения деревьев. В Миссисипи женщина погибла внутри своего внедорожника после того, как на машину упала ветка. Еще один мужчина в Арканзасе утонул после того, как попал в паводок.

В Массачусетсе и Рой-Айленде существует вероятность затопления побережья из-за шторма. Он может послужить причиной 45-сантиметрового слоя снега в некоторых районах Нью-Гэмпшира и Мэна, а также ветра с порывами до приблизительно 22 м/с, что может привести к новым отключениям электричества в домах. В Техасе ветер повалил деревья, сорвал крышу с продуктового магазина и перевернул четыре 18-колесных транспортных средства вдоль шоссе.

Как уточнили специалисты метеослужбы, в других штатах Среднего Запада США, например, в Миннесоте и Висконсине, ожидается плотный туман. В Северной и Южной Дакоте на шоссе может выпасть до 25 см снега.

2 марта в Калифорнии прошли сильная метель и шторм, повредившие дороги и шоссе. Губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в 13 округах штата, пострадавших от сильного ветра. Снега было так много, что жители не могли выйти из своих домов.