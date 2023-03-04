«РИА Новости» узнало о разработке противолодочного самолета-замены Ил-38

В России начали разрабатывать противолодочный самолет, который должен заменить советские Ил-38. Об этом «РИА Новости» сообщил информированный источник.

«Новая машина сохранит стандартную для самолетов данного класса четырехдвигательную схему, ее планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-117», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что летные характеристики нового самолета будут соответствовать типичным для турбовинтовых противолодочных самолетов.

Также собеседник агентства отметил, что новый самолет получит новейшее оборудование, включая новую бортовую цифровую вычислительную машину и многофункциональный поисково-прицельный комплекс. Борт получит больший ассортимент боеприпасов, чем был у Ил-38. По словам собеседника «Известий», Ил-38 конструктивно является носителем торпед с ядерной боевой частью.

В базовой версии Ил-38 оснащен радиогидроакустическими буями для поиска подводных лодок противника, а также различным вооружением по их уничтожению. На модернизированной версии Ил038Н установлен многофункциональный поисково-прицельный комплекс «Новелла», способный засекать субмарины на дальности свыше 320 км.

На сегодняшний день в России используются до 25 Ил-38 или их обновленных версий. Согласно справочнику Military Balance за 2022 год, уточняет «РИА Новости», в составе морской авиации России находился полк и две эскадрильи самолетов этого типа, то есть 24 машины.