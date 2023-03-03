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Bloomberg узнал о переговорах Индии с «Сухим» о выпуске самолетов

Фото: Yuli Seperi / Getty Images
Фото: Yuli Seperi / Getty Images

Индия ведет переговоры с мировыми производителями самолетов, среди них российский авиационный холдинг «Сухой» и бразильский авиастроительный конгломерат Embraer, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Власти заинтересованы в производстве небольших самолетов пассажировместимостью до 100 человек для полетов внутри страны.

Правительство хочет сохранить 51% акций за индийской компанией, а от иностранного партнера ждут передачи производственных технологий. По словам источников, производство может расположиться в штате Гажарат, это родина премьер-министра Нарендры Моди. Обсуждения находятся на ранней стадии.

Индия планирует улучшить связь между небольшими городами и отдаленными районами страны. В Bloomberg отметили, что аэропорты с ограниченной пропускной способностью и короткими взлетно-посадочными полосами не приспособлены для обслуживания узкофюзеляжных самолетов Airbus и Boeing, которых сейчас больше всего в индийском небе.

Власти обязывают индийские авиакомпании совершать не менее 10% перелетов в удаленные штаты страны, в том числе на северо-восток, граничащий с Китаем, и в спорную область Кашмир, которая частично принадлежит Пакистану и Китаю.

В мае 2022 года компания Airbus опубликовала прогноз, согласно которому в ближайшие 20 лет Индии потребуется 2210 новых самолетов — 1770 малых, 440 средних и больших. Аналитики связали это с увеличением численности населения в стране. По прогнозам, к 2040 году пассажиропоток в Индии будет расти на 6,2% в год, в то время как среднемировой показатель составит 3,9%. В январе 2023 года Индия обогнала Китай и стала мировым лидером по численности населения.

Российская компания «Сухой» открыла представительство в Индии в феврале 2009 года. В его задачи входит поддержание отношений с государственными органами, внешнеторговыми организациями, банками и другими структурами.

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