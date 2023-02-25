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При восхождении на Эльбрус на высоте 4,8 км умер альпинист

МЧС: альпинист умер от сердечного приступа при восхождении на Эльбрус на высоте 4,8 тыс. м
Фото: МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
Фото: МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Альпинист умер во время восхождения на Эльбрус, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии в телеграм-канале. Причиной смерти, предположительно, стал сердечный приступ.

«В 14:12 25.02.2023 поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, высота 4,8 тыс. м (район скал «Пастухова»), скончался участник группы восхождения 1964 года рождения», — говорится в сообщении.

Группа состояла из пяти человек, для ее эвакуации выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Следственный отдел по Эльбрусскому району СУ СК по региону организовал проверку после гибели альпиниста, сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что мужчина являлся жителем Забайкальского края. Следователи назначили проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Региональное МЧС ранее сообщило, что 25 февраля в ущелье Терскол в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии трое сноубордистов вызвали сход лавины при спуске по немаркированной трассе. Для их эвакуации также вызвали спасателей,

В ведомстве напомнили, что в период с 25 по 26 февраля в горах Кабардино-Балкарии сохраняется лавиноопасность. Жителей и гостей республики призвали кататься только на разрешенных трассах.

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