Минюст исключил из реестра иноагентов координатора «Голоса» в Орле

Вероника Каткова (Фото: Денис Волин / YouTube)

Минюст России исключил из реестра иностранных агентов правозащитницу Веронику Каткову, координатора движения «Голос» (признано иноагентом) в Орле. В записи в реестре на сайте ведомства указано, что ее исключили из списка 28 февраля.

Источник ТАСС в Минюсте сообщил, что данное решение было связано с тем, что Каткова перестала получать материальную поддержку из-за рубежа. РБК направил запрос в пресс-службу Минюста и движение «Голос».

Минюст включил Каткову в реестр СМИ-иноагентов в сентябре 2021 года. По данным «ОВД-Инфо» (также признан иностранным агентом), поводом стал перевод от фонда «Лига избирателей» (признан иноагентом) в размере 5445 руб. в феврале 2020 года. При этом тогда фонд еще не был внесен в реестр.