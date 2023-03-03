МИД Сербии опроверг поставки вооружений Киеву

Ивица Дачич (Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС)

С начала российской военной операции Сербия не экспортировала и не выдавала лицензий на экспорт оружия и военной техники ни на Украину, ни в Россию. Об этом сообщил глава сербского МИДа Ивица Дачич, передает РТРС.

Он выразил уверенность в этом, поскольку МИД участвует в выдаче лицензий на экспорт оружия. При этом министр подчеркнул, что речь идет о легальных учреждениях, которые могут экспортировать оружие.

Минобороны Сербии также опровергло сообщения о поставках боеприпасов на Украину, передает «РИА Новости». «Ни одна наша ракета, мина или снаряд с начала конфликта на Украине не были охвачены договором или поставлены так, чтобы конечным пользователем была одна из сторон — участниц конфликта», — говорится в заявлении. В ведомстве подчеркнули, что предприятия из Сербии не поставляли оружие и военное оборудование на Украину.

27 февраля в Twitter появились снимки документов, которые указывали на то, что боеприпасы от сербской компании Krusik попали на Украину через Стамбул и Братиславу. В публикации говорилось о 3,5 тыс. единиц 122-мм реактивных снарядов под маркой М-21 «ГРАД» с дальностью 20 км. Компания опровергла данное сообщение. Министр обороны Милош Вучевич также заявил, что Сербия не занимается поставками оружия.

2 марта официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Москва внимательно следит за информацией о возможных поставках боеприпасов Белградом и обеспокоена данными об этом. По ее словам, Россия направила Сербии запрос с просьбой прояснить официальную позицию Белграда по сообщениям о поставках сербских боеприпасов на Украину.