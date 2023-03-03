Politico узнало, что Вашингтон допускал прилет Байдена в Киев на самолете

Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Белый дом рассматривал вариант отправления президента США Джо Байдена в Киев на президентском самолете, сообщила газета Politico. От этой идеи отказались по соображениям безопасности.

Как рассказали изданию несколько сотрудников аппарата Белого дома, таким образом США планировали продемонстрировать свою решимость и дать понять, что Россию не стоит бояться. Чиновники предполагали, что российские военные не стали бы предпринимать действия против Air Force One, потому что Москва знала о визите американского президента.

Однако от этой идеи все-таки отказались — Белый дом пришел к выводу, что небо Украины небезопасно и есть вероятность, что узнаваемый борт самолета может сбить злоумышленник.

Другим вариантом была поездка Байдена на Украину автотранспортом, но это вызвало бы трудности, связанные с логистикой. К тому же чиновники не были уверены в качестве дорог Украины, потому что они подвергались обстрелам. В итоге американский президент отравился в Киев на поезде из Польши, про его 10-часовую поездку в Белом доме знали лишь немногие.

Джо Байден посетил Киев 20 февраля перед годовщиной военной операции. Он заявил, что прибыл на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы «подтвердить непоколебимую приверженность украинской демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины». Это его первая поездка в Киев в статусе президента. Ранее он приезжал шесть раз как вице-президент при Бараке Обаме.

Белый дом не анонсировал визит Байдена на Украину. Президент планировал посетить Польшу и вечером 20 февраля вылететь из Вашингтона в Варшаву. Однако вечером 19 февраля он вылетел с авиабазы «Эндрюс» в США и добрался в Киев с промежуточной остановкой на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Перед визитом Байдена в Киев Вашингтон связывался с Москвой, чтобы избежать риска «любых просчетов», которые могли бы привести к прямому конфликту между двумя странами.