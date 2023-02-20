Байден объяснил визит в Киев перед годовщиной военной операции

Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters)

Президент США Джо Байден заявил, что прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы «подтвердить непоколебимую приверженность украинской демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины». Байден приехал в украинскую столицу утром 20 февраля.

По словам Байдена, когда президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию, «он думал, что Украина слаба и что Запад разобщен». «Он думал, что сможет продержаться дольше, чем мы. Он был в корне неправ», — сказал Байден.

Президент США обещает объявить в ходе визита о новых «решениях по поддержке Украины», включая поставку военной техники и боеприпасов. Байден добавил, что позднее на этой неделе будет объявлено о новых санкциях против России.

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