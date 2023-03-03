В Китае предложили разрешить незамужним женщинам заморозку яйцеклеток

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Запрет на заморозку яйцеклеток для незамужних женщин в Китае необходимо смягчить, заявил член Народного политического консультативного совета Китая (совещательный орган при руководстве КНР) Сю Цунцзянь.

«В определенных обстоятельствах незамужние женщины, достигшие определенного возраста, которые не могут родить, но очень хотят сохранить репродуктивную способность, имеют право рассмотреть вспомогательные репродуктивные технологии», — сказал он в интервью The Paper (цитата по South China Morning Post). Сю Цунцзянь подчеркнул, что это не означает полного снятия ограничений.

В конце февраля другая китайская политическая советница и врач-репродуктолог Лу Вэйин сообщила Global Times, что предложит разрешить заморозку яйцеклеток незамужним женщинам. Такие решения позволят женщинам «защитить и сохранить свою фертильность» на более продолжительное время и родить детей после пика репродуктивной функции, объяснила она. Специалист подчеркнула, что использовать замороженные яйцеклетки женщина в таком случае сможет только после замужества.

Кроме того, Лу Вэйин выступит за включение лечения бесплодия в систему обязательного медицинского страхования.

Заморозка яйцеклеток и ЭКО запрещены в Китае для незамужних женщин с 2021 года, пишет Global Times. Национальная комиссия по здравоохранению пришла к выводу, что эти процедуры могут повлечь риски для здоровья. Власти также опасаются, что легализация заморозки яйцеклеток может привести к коммерческим сделкам с их использованием.

Лу Вэйин предложила запустить пробные программы, где заморозка будет разрешена, в определенных учреждениях, например в пилотной зоне международного медицинского туризма «Лэчэн» в Боао на острове Хайнань.

Численность населения Китая в 2022 году снизилась впервые за 60 лет — на 850 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. К концу года этот показатель составил 1 411 750 000 человек. Трудоспособные граждане составляют 62% населения.